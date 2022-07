Amerikaanse wetenschappers gebruiken dode spinnen als grijptangen

Waarom robots bouwen, wanneer je kan gebruiken wat de natuur je geeft. Onderzoekers van de Rice University in Houston hebben een opvallend experiment op poten gezet. Ze gebruiken namelijk dode spinnen als grijptangen. “De spin heeft, na zijn dood, de perfecte architectuur voor kleinschalige, natuurlijk grijpers,” zei Daniel Preston van de Rice University in een persbericht.

In tegenstelling tot mensen en andere zoogdieren, die hun ledematen bewegen door tegengestelde spieren te synchroniseren, gebruiken spinnen hydraulica. Een speciale kamer nabij hun kop trekt samen om bloed naar de ledematen te sturen, waardoor ze gedwongen worden zich uit te strekken. Wanneer de druk wordt opgeheven, trekken de poten samen. Als ze sterven verliezen ze het vermogen om hun lichaam actief onder druk te zetten. Dat is ook de reden waarom spinnen opkrullen als ze sterven.

Met die kennis gingen de onderzoekers van de universiteit aan de slag. Ze ontdekten dat ze het hydraulische systeem van een spin gemakkelijk konden manipuleren door een naald in de kop te steken en daar lucht door te sturen. Op die manier konden ze de poten van een spin gebruiken zoals een grijper in een arcadespelletje.

© Preston Innovation Laboratory/Rice University

De onderzoekers ontdekten ook dat spinnen meer dan 130 procent van hun eigen lichaamsgewicht kunnen tillen en dat tot zo’n 1.000 keer. Daarna krijgen de dode spinnen moeilijkheden met hun gewrichten, maar onderzoekers denken dat probleem op termijn te kunnen oplossen.

Biologisch afbreekbaar

De ‘spinnengrijpers’ hebben verschillende voordelen, zeggen de onderzoekers. Zo zouden ze gebruikt kunnen worden bij kleine repetitieve taken of zouden ze kunnen ingezet worden bij het vangen van kleinere insecten. De camouflage hebben ze toch al, klinkt het. “Ook zijn de spinnen zelf biologisch afbreekbaar,” zei Preston. “Dus we introduceren geen grote afvalstroom, wat een probleem kan zijn met meer traditionele componenten.”

De onderzoekers begrijpen dat hun bevindingen voor sommigen recht uit een nachtmerrie lijken te komen, maar beloven dat hun onderzoek erg nuttig is. “Ondanks dat het is alsof de spin weer tot leven is gekomen, zijn we er zeker van dat die levenloos is. En we gebruiken ze in dit geval strikt als materiaal dat afkomstig is van een eens levende spin,” zei Preston. “Het levert ons iets heel bruikbaars op.”

(sgg)