Wout van Aert geniet van massale aandacht in ‘zijn’ Herentals: “Ik ga nu echt wel even rust nemen, maar hier wou ik absoluut bij zijn”

Lang voor de start van het natourcriterium stond de Grote Markt van Herentals al volgepakt. Toen Wout van Aert op het podium verscheen, ging het aantal decibels schrikwekkend de hoogte in. Afgelopen dinsdag werd Van Aert ook in het West-Vlaamse Roeselare fel bejubeld, maar wat hem in zijn eigen Herentals te beurt viel, was nog van een andere categorie.

“Het is leuk om te zien dat zoveel mensen zijn ingegaan op de vraag om zich in het groen te tooien”, verklaarde Van Aert, nadat hij het criterium ook gewonnen had. “In Roeselare was het enthousiasme bij het publiek al groot. Dit is nog intenser en voelt nog meer aan als thuiskomen. Ik heb het criterium hier al vaak gereden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kan nu eens vieren met mijn eigen fans. Dit zal ik nog lang meedragen. Ik ga nu echt wel even rust nemen, maar hier wou ik absoluut nog bij zijn.”

“De Clasica San Sebastian van komende zaterdag heb ik ondertussen van mijn programma geschrapt. Ik denk dat ik die ooit wel kan winnen, maar niet zoals ik me nu voel. De Tour de France heeft er echt te veel ingehakt. Ik ben moe en totaal niet volledig hersteld van de inspanningen die ik leverde. Op die manier heeft het geen zin de verplaatsing naar Spanje te maken. Ik heb na de Ronde van Frankrijk ook een zware verkoudheid opgelopen. Dat zette zich dinsdag al door in Roeselare. Na dat criterium had ik helemaal geen stem meer. Ik moet het niet erger maken dan het is, maar vandaag kon ik op dit feestje in eigen gemeente zeker niet ontbreken en dat afsluiten met een zege is de absolute knaller.”