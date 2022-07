Als alles in kannen en kruiken is, moet Charles De Ketelaere (21) bij AC Milan de leemte achter de spitsen opvullen. De Italiaanse landskampioen wil voor het eerst in jaren nog eens heel diep in de buidel tasten om die probleempositie weg te werken en CDK krijgt daarvoor van coach Stefano Pioli alle tijd om te groeien.