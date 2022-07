Laurit Krasniqi, Antwerpse doelpuntenmaker in ‘zijn’ Kosovo: “Mijn hele familie zat hier, wat een droom”

“Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik weet niet hoe ik me voel. Ik weet alleen dat ik niet veel ga slapen. Die goal? Ik weet dat Benson goeie crosses in de tweede zone kan droppen en van de coach mag ik mee naar voren gaan, dus ik heb niet getwijfeld.” De ruim negenduizend Kosovaarse fans baalden, behalve een (aanzienlijk) deel van de aanwezige Krasniqi’s. “Er was echt heel veel familie van mij aanwezig. M’n ouders, nonkels, tantes, neven, noem maar op. In het begin had ik wel wat stress, zeker met die hevige sfeer in het stadion, maar uiteindelijk ging alles vanzelf en heb ik kunnen genieten.”

Zijn coach genoot dan weer van de blijdschap van de jongen naast zich. “Voor Laurit is dit hartstikke mooi”, zei Mark van Bommel. “Als Kosovaar leefde hij vol spanning toe naar deze wedstrijd en als je dan dat eerste doelpunt kan maken… Het was nodig, na een moeilijke eerste helft. Drita loerde weer op de counter en ook al gaven we niet veel weg, we hadden geluk dat Jean (Butez, red.) de 1-0 met een fantastische redding voorkwam. Hij heeft al een aantal momenten gehad waarop hij superbelangrijk was en ook nu hield hij ons staande. We spelen nog niet goed, we kunnen nog veel beter, maar we houden wel voor de derde keer op rij de nul. Er staat al een echt team, dat voor elke meter vecht en ook in moeilijke wedstrijden als deze een resultaat kan pakken. Daar ben ik als trainer wel trots op.”