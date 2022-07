Herentals viert feest! Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel en Tim Merlier in sprint op na-Tourcriterium

Wie anders dan Wout van Aert heeft het na-Tourcriterium in Herentals op zijn naam geschreven. De groene trui van de afgelopen Tour de France haalde het in een sprint van Mathieu van der Poel en de Belgische kampioen Tim Merlier.

De inauguratie van de nieuwe “Keizer van Herenals” is er donderdag een met een groen kleurtje geworden. Na Rik Van Looy is nu Wout van Aert de hoogwaardigheidsbekleder. De 27-jarige pakte in de recente Ronde van Frankrijk drie ritzeges (Duinkerke - Calais, Dole - Lausanne en de tijdrit Lacapelle-Marival - Rocamadour). Hij werd bovendien de eindlaureaat van het puntenklassement van de 109e Tour de France en de winnaar van de Superstrijdlust. De organisatoren van het natourcriterium hadden aan de toeschouwers gevraagd in het groen gehuld naar het parcours op en rond de Grote Markt te komen.

Ook Frederik Frison kreeg een speciale ontvangst. De streekrenner werd vandaag 30 jaar en werd toegezongen door een massa volk die had plaatsgenomen op de Grote Markt. Maar pas toen de man in het groene shirt op het podium verscheen, was men het delirium nabij. Na een rondrit met cabrio’s konden de renners met een half uur vertraging beginnen aan hun criterium.

Girmay, die woensdag na een val moest opgeven in de slotrit van de Ronde van Wallonië, maakte deel uit van een kopgroep met negen, waar ook Wout van Aert deel van uitmaakte. Met nog tien ronden voor de boeg smolt alles weer samen. Uiteindelijk kwamen drie renners licht afgescheiden de laatste rechte lijn in. Van Aert bleek daarvan de snelste te zijn, voor Van der Poel en Merlier.

Eerder op de dag reden ook de vrouwen een criterium. Daarin ging de zege naar Millie Couzens. De Britse haalde het afgescheiden van Fien Van Eynde. Jessy Druyts werd derde, voor Jense Peeters en Marthe Truyen.

Uitslag na-Tourcriterium Herentals

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Tim Merlier