Ruim 40 Amerikaanse klinieken moesten al stoppen met abortus

In de Verenigde Staten zijn al zeker 43 klinieken gestopt met het uitvoeren van abortussen sinds het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus te schrappen, en over te laten aan de staten zelf. In de eerste dertig dagen na dit historische vonnis hebben elf Amerikaanse staten alle abortussen of abortussen na zes weken zwangerschap verboden. De cijfers komen van het Guttmacher Institute, dat ijvert voor toegang tot anticonceptie en abortus.

De meeste klinieken moesten sluiten in Texas (23), in Oklahoma en Alabama waren het er vijf. Ook de enige kliniek in Mississippi ging gedwongen dicht.

De toegang tot zwangerschapsafbreking, die in een groot deel van het land al erg slecht is, zal blijven verslechteren als meer staten de komende weken en maanden abortusverboden uitvaardigen, is de verwachting.

Het lijkt erop dat uiteindelijk de helft van de vijftig staten, vooral in het conservatieve zuiden en midden van het land, abortussen zal verbieden.