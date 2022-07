Antwerp heeft zich donderdagavond niet zonder moeite geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. Op het veld van het Kosovaarse FC Drita maakte de Great Old in de tweede helft het verschil. Laurit Krasniqi en Michel-Ange Balikwisha zorgden voor de doelpunten: 0-2. In de derde voorronde neemt Antwerp het op tegen het Noorse Lillestrøm SK.