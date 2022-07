Dieven maken gaten in dak en stelen met touwen dertigtal fietsen uit winkel in Doornik

In de nacht van dinsdag op woensdag is een dertigtal fietsen gestolen uit de winkel Want You Bike in Doornik. Dat meldt het parket. De dieven deden dat via het dak.

Volgens het parket hebben de daders op drie plaatsen openingen gemaakt in het dak van de winkel en gebruikten ze een systeem van touwen om de fietsen die enkele meters lager in de winkel en de werkplaats stonden, naar boven te hijsen. Ze stalen zo een dertigtal fietsen en konden ongemerkt wegvluchten. De schade is aanzienlijk, aldus het parket.

Het concept Want You Bike is gelinkt aan de professionele wielerploeg Intermarché-Wanty Gobert, is te lezen op de website van de winkel.