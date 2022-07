NIET TE WISSEN. Deze sportgebeurtenissen blijven Wim De Coninck altijd bij: “De dood van Simpson confronteerde me met de wreedheid van het leven”

Nooit is het schrapen maar altijd is het schrappen, wanneer we een prominent figuur vroegen naar zijn of haar vijf favoriete momenten uit de sportgeschiedenis. Vandaag: Wim De Coninck (Deinze, 1959). Een voormalig doelman van onder meer Waregem, Antwerp, AA Gent en Anderlecht. Na zijn spelersloopbaan werkte hij als coach en momenteel is hij voetbalanalist en cabaretier.