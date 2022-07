Simon Yates wint Vuelta a Castilla Y Leon na indrukwekkende solo

Simon Yates (BikeExchange) heeft donderdag de tweede etappe in de 36e Vuelta a Castilla y Leon (cat. 2.1) gewonnen. Dat leverde de 29-jarige Brit meteen ook de eindwinst op. Na een indrukwekkende solo van 27 kilometer sloot Yates de 189,3 kilometer lange rit met start en aankomst in Guijuelo af met een voorsprong van 53 seconden op de Nieuw-Zeelander George Bennett. De Spanjaard Jonathan Lastra won op één minuut het sprintje om de derde plaats. Jenthe Biermans was met een negende plaats op 1:11 beste Belg.

Yates snoepte de eindzege af van de Italiaan Giacomo Nizzolo (Israël-Premier-Tech), die woensdag in een massasprint de eerste etappe won, voor de Nieuw-Zeelander Dion Smith en de Spanjaard Ivan Garcia Cortina. In de eindstand heeft Yates 57 seconden voor op Bennett en 1:04 op Lastra. Biermans eindigde op 1:20 op de achtste plaats.

Yates boekte zijn zevende en achtste zege van het seizoen. Eerder won hij een rit in Parijs-Nice (WT), twee ritten in de Ronde van Asturië (2.1), twee ritten in de Giro en afgelopen maandag nog de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika (1.1). Meteen is hij zaterdag ook een van de topfavorieten voor de Clasica San Sebastian (WT).