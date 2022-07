Zestien doden bij busongeval met migranten, bestuurder opgepakt

“Zestien mensen zijn omgekomen, waaronder vijf vrouwen en elf mannen. Dertien hebben de Venezolaanse nationaliteit, één de Nicaraguaanse en twee zijn niet geïdentificeerd”, aldus de mededeling.

Het ongeval gebeurde op een kruispunt van de Pan-Amerikaanse snelweg in het departement Esteli, toen een bus in botsing kwam met twee auto’s. “Door de botsing en de te hoge snelheid verloor de buschauffeur de controle over het stuur en stortte de bus in een ravijn”, aldus nog de politie. De bestuurder zelf bleef ongedeerd en werd in hechtenis genomen.

De bus reed tussen Managua en Jalapa, een gemeente bij de noordgrens van Nicaragua met Honduras, die wordt gebruikt door Latijns-Amerikaanse migranten die via Mexico de Verenigde Staten proberen te bereiken.