Koude douches in zwembaden en sporthallen en donkere monumenten: zo gaan Duitse steden energie besparen

Als gevolg van de Russische gascrisis voeren meerdere Duitse steden maatregelen in om energie te besparen. In Hannover komt in zwembaden en sporthallen voortaan koud water uit de douches en in Berlijn zullen monumenten niet langer verlicht zijn. Dat melden Duitse media.

Hannover, in het noordwesten van Duitsland, is een van de eerste steden in Duitsland waar maatregelen ingevoerd worden. Naast koude douches in zwembaden en sporthallen zullen de fonteinen in de stad uitgeschakeld worden en gaat de verlichting van grote gebouwen, zoals het stadhuis en musea, ’s avonds uit. Ook aan de verwarming in die gebouwen wordt geraakt: die gaat alleen aan tussen 1 oktober en 31 maart en gaat niet hoger dan 20 graden.

Dat volgens burgemeester Belit Onay met als doel 15 procent minder energie te verbruiken. “De situatie is onvoorspelbaar en elk kilowattuur telt. Essentiële infrastructuur beschermen is de absolute prioriteit.”

Ook Berlijn heeft al stappen gezet om minder energie te verbruiken. Ongeveer 200 monumenten en gebouwen van stadsdiensten worden ’s avonds niet langer verlicht. “We moeten zo voorzichtig zijn als we kunnen met onze energie”’, zei de Berlijnse senator Bettina Jarasch.