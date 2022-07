Luca Brecel plaatst zich voor finaledag van Championship League

Luca Brecel (WR 12) is één van de acht spelers, die vrijdag mogen deelnemen aan de finaledag van de Championship League. Brecel won donderdag zijn tweede groepsfase van het eerste rankingtoernooi van het seizoen na een gelijkspel tegen topamateur Daniel Wells en overtuigende overwinningen (3-0) tegen Jamie Clarke (WR 49) en Chris Wakelin (WR 43). Hij potte daarbij breaks van 114, 91, 85 en 80. Vrijdag treft Brecel in zijn halve finalegroep de Chinezen Zhao Xintong (6), Xiao Guodong (38) en Lyu Haotian (45). De winnaar van deze groep speelt laat op de avond nog de finale naar een best of 5 tegen de winnaar van een groep met Stuart Bingham (WR 13), Lu Ning (WR 34), Pang Junxu (WR 53) en Ricky Walden (WR 18).