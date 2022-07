Laat niemand je zeggen hoe vaak je een haag moet scheren, en andere tips voor het onderhoud van je haag

Niet dat het zo moet, maar in de meeste Vlaamse tuinen staat een haag. Meestal staat ze in de voortuin of schermt af van de buren. Soms is ze kader voor een apart tuindeel af of achtergrond voor een kleurige border of een natuurlijk plantengeheel waar ze de speelsheid van benadrukt.

Een stevig model

In de meeste tuinen zijn de hagen strak van vorm. Dat betekent met een mooi rechte lijn langs alle mogelijke zijden. Werk met een gidslijn, een touwtje waarmee je de hoekpunten verbindt. Wat de bovenzijde betreft, is het daarbij kiezen uit perfect horizontaal of parallel met het maaiveld, zeg maar het terrein. Het maakt niet uit. De keuze is aan u. Belangrijker en dat vooral voor de gezondheid van de haag is dat de basis breder is dan de top. Daarmee krijgen de twee zijkanten gelijkmatig licht en krijgt onkruid eronder minder kans. Ben je in voor zo’n model, neem dan de tijd om de hagen in die nieuwe vorm te laten groeien.

© Marc Verachtert

Timmer met enkele latten een mal in elkaar die je ­– zeker voor de hagen die niet aansluiten op elkaar – de juiste vorm kunt uitzetten. Zelf timmerden we er met wat afgedankt hout een mal voor in mekaar, waarbij vooral de basis (die waterpas op de grond moet komen) en de schuine scheerlijn belangrijk zijn. Met dat instrument bepaalden we oh zo gemakkelijk begin- en eindpunten voor ons scheerwerk en dat ongeacht het verschil in hoogte. Onze tuin helt namelijk licht af terwijl we toch perfect horizontale even hoge hagen nastreven. Nu de hagen hun vaste vorm hebben, gebruiken we de mal nog maar zelden en ligt hij doelloos stof te vergaren in de tuinberging.

Scheren is persoonlijk

Laat niemand je zeggen hoe vaak je een haag moet scheren. Veel is namelijk afhankelijk van het soort haagplant, de kwaliteit en voedingstoestand van je tuingrond, het weer en vooral ook je eigen al dan niet voorkeur voor strak gehouden hagen. Zelf scheren we een keertje meer dan aanbevolen. Een keer vaker scheren klinkt arbeidsintensiever dan het is. Door zelfs maar één keer vaker te scheren zijn de scheuten minder lang en dik en snijdt de heggenschaar er eens zo gemakkelijk door terwijl ook het opruimen eens zo gemakkelijk gaat. Maak het je trouwens niet te moeilijk.

Minder vaak scheren laat afrekenen met lange scheuten en meer blad — © Marc Verachtert

Scheer met een goed scherpe heggenschaar en houdt ze scherp. Laat ze eens per jaar nakijken en scherpen en om de paar jaar zelfs het mes vervangen. Stel je bij het opruimen van het scheersel de vraag of het wel moet. Tussen haag en border, achter struiken en in een bessentuin kan zeker het korte scheersel ineens als mulch blijven liggen. Ligt het op schorspaadjes en is het moeilijk bij elkaar te vegen laat het dan eerst door weer en wind drogen en ligt het op gazon of een weiderand, rij er dan met een grasmaaier op de hoogste stand over zodat het versnipperd wordt en je het eens zo gemakkelijk onder de haag veegt.

Bemesten of niet

Net als andere planten hebben haagplanten op tijd en stond een natje en een droogje nodig. Over vocht hoeft u zich in normale weersomstandigheden – en zeker als de haag al enkele jaren oud is – geen zorgen te maken. De planten gaan zelf en vaak diep op zoek naar water. Dit en vorig jaar geplante hagen help je best wel met af en toe een gietbeurt. Wat voeding betreft rekenen de hagen op jouw hulp. Het onder de hagen invegen van gesnipperd scheersel is al een mooie hulp. Het zal er namelijk composteren en door een actief bodemleven als organische stof tot in de wortelzone worden getransporteerd.

Net als andere planten heeft een haag nood aan voeding — © Marc Verachtert

Wil je echter een stap verder gaan in plantenverwennerij, geef dan eens per jaar ook meststof. Dat het nuttig is zie je waar de hagen aansluiten op een bemest gazon of goed bewerkte moestuin. Ze staan er steeds wat frisser en kleuriger bij dan verderop. Geef nu echter geen meststof meer. De actieve groeiperiode is zo goed als voorbij. Doe het in het voorjaar kwestie van de haag te voeden wanneer ze er nood aan heeft.

Zeker doen

Fungeert de haag als achtergrond voor een bloemenborder, laat ze dan de groei- en kleurenrijkdom ervan niet nadelig beïnvloeden. Voorkom dat ze vocht en voedsel dat bestemd is voor het welzijn van de bloeiende planten, wegkaapt. Hou haar wortels ingeperkt. Markeer een scheidingslijn zowat halfweg tussen border en haag. Gebruik een spade om op die lijn alle wortels zo diep als mogelijk af te steken. Een sleuf graven hoeft niet. Gewoon de spade, zo diep als mogelijk in de grond drukken volstaat.