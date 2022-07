Duurste Erasmusproject ooit in België: Beringse en Arubaanse dansscholen dansen voor een betere mentale gezondheid bij jongeren

Beringen

Sinds woensdagavond verblijven dertig Arubaanse en dertig Beringse jongeren samen een week in België. In augustus doen ze het nog eens over in Aruba. Ze willen ze elkaars dansstijlen en vooral elkaar leren kennen, en dit om hun mentale gezondheid op te krikken. Met een prijskaartje van 160.000 euro is het de duurste Erasmusuitwisseling voor verenigingen ooit in België.