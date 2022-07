IN BEELD. Herentals kleurt groen voor Wout van Aert, massa volk op de been voor na-Tourcriterium

Na Roeselare afgelopen dinsdag was Herentals donderdagavond aan de beurt om Wout van Aert te ontvangen. De groene trui van de afgelopen Tour de France werd ook in zijn buurt weer door tienduizenden mensen als een held ontvangen. Hieronder de sfeerbeelden.

Dit is al heel leuk om te zien en overtreft de verwachtingen”, zei Wout van Aert voor aanvang van het criterium. “Dat iedereen naar hier is gekomen in een groene kledij maakt het ook bijzonder. Dit is zeker een avond die me nog lang zal bijblijven.”

“Ik voel me vandaag ook al iets beter dan in Roeselare. De keelpijn is ook wat minder. Maar na vandaag ga ik toch eerst rust nemen. Dat ik niet meer zo fit ben als vorige week is ook wel een feit. Maar hier wou ik echt wel bij zijn.”

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA