Genk

In het Zorgbedrijf Ouderenzorg in Genk waartoe twee woonzorgcentra behoren, zorgt een personeelstekort ervoor dat men een woongroep van 15 personen noodgedwongen moet afbouwen. “De bewoners worden ingedeeld in andere woongroepen. We hopen in het najaar genoeg nieuwe verpleeg- en zorgkundigen te hebben gevonden om weer op volle kracht te kunnen draaien”, stelt directeur Jos Aben.