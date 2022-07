Bilzen

Immens populair is het, ijsbaden volgens de methode van Wim Hof. Miljoenen volgers heeft The Iceman wereldwijd, mede dankzij zijn instructeurs die workshops geven. “Ik ben de eerste Belg die Wim Hof Instructeur van het hoogste level is geworden”, zegt Bilzenaar Dominique Stulens (44).