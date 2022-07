Daar is de volgende miljoenentransfer: FC Barcelona akkoord met Sevilla over Jules Koundé

FC Barcelona heeft donderdag bevestigd dat er een principe-akkoord is met FC Sevilla voor de transfer van de Franse verdediger Jules Koundé. “De transfer zal worden bevestigd wanneer de Franse verdediger de medische controle is gepasseerd en het contract heeft aanvaard”, verduidelijkte de club.

De 23-jarige Koundé maakte zijn debuut in 2018 bij Girondin Bordeaux, waar hij werd opgeleid. In de zomer van 2019 ging de verdediger voor 25 miljoen euro naar Sevilla. In Spanje speelde de Fransman 133 wedstrijden, waarin hij negen keer de netten deed trillen en drie assists afleverde. In 2020 won hij met Sevilla de Europa League.

Koundé maakte in juni 2021 ook zijn debuut in de selectie van het Franse nationale team van Didier Deschamps voor het EK 2020 (dat werd uitgesteld vanwege corona). Hij heeft ondertussen elf caps voor de Bleus.

