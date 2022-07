Meer dan 20.000 fans in dorpje met 1.600 inwoners: Tourwinnaar Jonas Vingegaard nu ook in woonplaats als held onthaald

Meer dan 20.000 fans hebben donderdag Jonas Vingegaard verwelkomd in zijn woonplaats, volgens de lokale politie. Dat is bijna vijftien keer de totale bevolking van zijn dorpje Glyngore, in het westen van Denemarken.

Op woensdag stonden er al tienduizenden supporters de tourwinnaar op te wachten in de hoofdstad Kopenhagen. Donderdag, vervolgde Vingegaard zijn reis naar zijn dorpje Glyngore dat 1400 inwoners telt.

Tussen de 20.000 en 25.000 personen kwamen samen op het grasveld van het stadion van het vissersdorpje, gelegen aan een fjord, volgens de Deense politie en de media.

“Duizend maal bedankt voor de steun tijdens deze zware weken. Het is hartverwarmend om zoveel menen hier te zien”, aldus de gele trui van op de tribune. De 25-jarige klimmer reed net zoals in Kopenhagen met de wagen door de straten om het volk te groeten. Een deel van de dag droeg hij de bekende vikinghelm met Deense kleuren.

De kopman van Jumbo-Visma is de tweede Deen die de Ronde kan winnen, na Bjarne Riis in 1996. De Deen is geboren en opgegroeid in Hillerslev, een klein dorp met 370 inwoners op vijftig kilometer van Glyngore.

De ploegmaat van Wout Van Aert won de Ronde van Frankrijk zondag ten koste van Sloveen Tadej Pogacar. Deze editie van de Tour ging van start in Denemarken met ontzettend veel belangstelling van het publiek.

De beelden:

© AFP

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

© AFP

© EPA-EFE