“Sinds 2014 doen nieuwe investeringen het KI op materiaal en outillage versneld verlagen. Samen met de sluiting van Ford Genk en de centrale in Langerlo (foto) verliezen we daardoor in Genk voor 26 miljoen aan kadastrale waarde. Dat is gigantisch”, zegt burgemeester Wim Dries. — © Karel Hemerijckx