Cannabisplantage ontdekt bij politieagent, die collega’s nog op verkeerd spoor probeerde te zetten

De Brusselse politieagent V.T. (40) is door de onderzoeksrechter aangehouden nadat collega’s onder zijn appartement een cannabisplantage ontdekten. Er werden nog twee andere plantages opgerold, alles samen goed voor zo’n honderd plantjes in totaal. Naast V.T. werden ook nog drie Albanese verdachten opgepakt. De politiezone bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt en heeft de agent voorlopig geschorst.

Volgens onze informatie vond begin deze week een reeks huiszoekingen plaats in het kader van een drugszaak in Brussel en elders in het land. De politiezone Brussel-Zuid, bevoegd in Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst, hield V.T. – al meer dan vijf jaar in dienst daar – al een tijdje in de gaten, omdat ze voelde dat er iets niet klopte. Dat gevoel bleek terecht. Bij de huiszoekingen stootten de collega’s op een cannabisplantage onder het appartement van de man. Bij de huiszoekingen werden nog twee andere plantages aangetroffen, volgens bronnen alles bij mekaar goed voor zo’n honderd cannabisplanten. De agenten zouden er ook tienduizenden euro’s aan cash geld gevonden hebben.

Al eerder blaam

De politieagent werd onmiddellijk in de boeien geslagen, samen met drie andere verdachten van Albanese origine. Ze werden allen voorgeleid en inmiddels door de onderzoeksrechter aangehouden. “Ze zijn in verdenking gesteld van de verkoop van verdovende middelen, meer bepaald cannabis”, zegt Willemien Baert van het Brussels parket. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

V.T. blijkt bij de politie een allerminst vlekkeloos parcours te hebben gereden. Volgens politiebronnen kreeg hij ooit een blaam toen hij met een dienstvoertuig én zijn dienstwapen naar Nederland reed om daar familie op te halen. Onderweg werd hij geflitst, waardoor hij door de mand viel. De man was tot nu werkzaam aan de dispatching waar de interventies binnenlopen, maar kwam niet meer op het terrein. Naar verluidt zou hij de collega’s de jongste tijd bewust op het verkeerde been hebben gezet toen hij doorhad dat ze het drugsnetwerk waar hij mogelijk deel van uitmaakt, op het spoor kwamen.

Restaurant en shampoo

Enkele jaren geleden probeerde de politieagent zijn carrière nog een andere wending te geven door een restaurant te openen in Anderlecht. Na enkele jaren keerde hij echter terug. Tegenwoordig hield hij zich naast zijn politiejob ook nog bezig met de promotie en verkoop van natuurlijke shampoo en lichaamsproducten.

De politiezone bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt en dat de agent op non-actief is gezet. “Het onderzoek zal uitwijzen welke mogelijke maatregelen er verder nog getroffen zullen worden”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid.