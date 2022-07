Protestactie bij mis met paus Franciscus in Canada: “Schaf de geloofsleer af”

Twee mensen hebben tegen de leer van de katholieke kerk geprotesteerd bij het begin van een mis met paus Franciscus in Canada. Nadat ze donderdagochtend (lokale tijd) de Sainte Anne de Beaupré-kerk bij Québec betraden, hielden ze een spandoek voor het altaar met de tekst “Rescind the doctrine” in het Engels, of “schaf de geloofsleer af”.

De actie was niet gepland. Ondertussen ging de mis, waarvoor volgens officiële schattingen ongeveer tweeduizend mensen naar de kerk kwamen, verder. Paus Franciscus keek in de richting van de demonstranten, die vervolgens uit de kerk werden geleid, zoals op tv uitgezonden door Vatican News.

Paus Franciscus is sinds zondag in Canada om inheemse mensen te ontmoeten en vergeving te vragen voor misbruik en geweld door personeel tegen inheemse kinderen op internaten die ooit werden bestuurd door de katholieke kerk. Onder de aanwezigen in de kerk waren veel inheemse mensen. De Canadese premier Justin Trudeau kwam ook.

Tijdens zijn homilie vroeg Franciscus de gelovigen om schandalen onder ogen te zien. “Ook wij, geconfronteerd met het schandaal van het kwaad en het lichaam van Christus dat gewond is geraakt in het vlees van onze inheemse broeders en zusters, hebben diepe bitterheid en de last van mislukking gevoeld”, zei het 85-jarige hoofd van de katholieke kerk. “Mensen zouden het gevoel van falen onder ogen moeten zien en zich afvragen: wat is er gebeurd?”

De Argentijn ging tijdens zijn preek niet in op het protest.