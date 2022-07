Buschauffeur De Lijn al rijdend aangevallen en zwaargewond naar ziekenhuis afgevoerd

Ninove/Dilbeek

Donderdagnamiddag is op de lijn 128 tussen Brussel en Ninove een buschauffeur van De Lijn aangevallen door een passagier. De man kwam volgens getuigen zonder aanleiding naar voren gestapt en sloeg de chauffeur tot bloedens toe. De bestuurder werd zwaargewond in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens zijn collega-chauffeurs van de stelplaats Ninove is de maat vol en daarom leggen zij het werk neer.