Lotte Kopecky baalt na nieuwe gemiste kans: “Ik heb mijn slechte benen teruggevonden en heb er geen verklaring voor”

Julie De Wilde (27ste) kon donderdag in de vijfde Tourrit haar kansen niet verdedigen in de sprint, nadat ze werd gehinderd door een valpartij. “Ik voelde me de hele dag goed, ook op het einde nog”, aldus De Wilde na de finish. Voor Lotte Kopecky (11de) ging de deur dicht, maar zij voelde zich een pak minder goed. “Ik heb geen verklaring.”

“Ik werd een beetje weggeduwd op twee kilometer van de meet en toen vielen ze nog in de bocht”, aldus De Wilde. “Ik zat daar net achter en toen was mijn sprint voorbij. Jammer, want ik had volgens mij nog een goede sprint in de benen. Helaas kon ik me niet tonen. Het was de eerste keer dat ik zo’n lange etappe reed, maar die afstand viel eigenlijk best wel mee. Ik voelde me de hele dag goed, ook op het einde nog.”

Op 45 klilometer was er ook al een massale valpartij. “Ongelooflijk, ik weet niet goed wat er gebeurde. Het was precies een vleeshoop. In de jeugdbeweging is dat eens plezant, maar hier ligt dat toch anders. Ik remde nog, maar als ze allemaal voor je vallen kan je geen kant meer uit. Enkele meisjes reden in mijn rug, dus dat voelde ik wel onderweg, maar op zich valt het wel mee met die pijn. Mijn fiets was in twee en dus moest ik van fiets wisselen. Daarna kwamen we snel terug in het peloton. Die laatste 20 kilometer waren echt hectisch, met veel kwakken en duwen en in die haarspeldbocht lagen ze op de grond en toen was mijn sprint dus voorbij. Dat was zo’n beetje mijn dag.”

De Wilde blijft wel leider in het jongerenklassement, met 16 tellen voorsprong op Julia Borgström. “Zij staat nu tweede”, weet de renster uit Laarne, “maar mijn grootste concurrente wordt wellicht Shirin van Anrooij (die nu op 1:24 staat). Normaal zou ik de etappe van vrijdag wel moeten overleven, maar in het weekend wordt het wellicht niet gemakkelijk. Shirin klimt echt heel goed. Voor haar moet ik opletten, maar die trui sta ik niet zomaar af. Ik ga er alles aan doen om hem te houden.”

Kopecky: “Plots ging de deur dicht”

Het is nog niet de Tour van Lotte Kopecky. In de vijfde etappe sprintte ze donderdag naar een elfde plaats. “Ik heb vandaag mijn slechte benen teruggevonden”, vertelde ze. Nochtans was Kopecky goed gepositioneerd, maar finaal moest ze plots remmen. “De deur ging ineens dicht, waardoor ik in de remmen moest en mijn snelheid kwijt was. Op 500 meter zat ik nog goed, in het wiel van Demi (Vollering), ik schoof op langs rechts en plots was er geen ruimte meer en was mijn kans verkeken.”

Dus werd het een verre ereplaats. “Een echte gemiste kans is het niet. Ik denk dat ik vandaag mijn slechte benen heb teruggevonden. Het draaide niet echt lekker en ik heb er niet echt een verklaring voor. Ik voelde het al bij het begin van de etappe dat de benen niet goed waren en het werd ook niet beter onderweg.”

Massale val

Kopecky was ook betrokken bij de grote valpartij. “Zelf viel ik niet, maar ik zat er wel tussen, kwam tot stilstand en liep geen averij op. Daarna was het zaak om rustig te blijven. Ik heb nog gewacht op Chantal (Blaak, die met een bebloede elleboog rondfietste na de valpartij en verzorging nodig had) en dan zijn we rustig terug naar het peloton gereden. Uiteindelijk heb ik nog gewisseld van fiets omdat er iets met mijn achterwiel aan de hand was.”

Kopecky sprintte naar een derde plaats op de Champs Elysees, maar gaf daarna nog niet echt thuis in deze Tour de France. Met de bergen in het vooruitzicht zijn haar kansen misschien opgebruikt. “Ik moet het parcours van vrijdag nog eens bekijken. Als ik dan betere benen heb, wacht er nog wel een kans. Anders was dit inderdaad wel mijn laatste kans. Ik weet niet waarom ik geen topbenen heb. Ik heb er geen verklaring voor.” Ploegmates Vollering en Moolman-Pasio staan wel goed in het klassement met een zesde en vijfde plaats. “Klopt, en daar kan ik me wel aan optrekken. Ze staan er goed voor.”