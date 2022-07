‘Friends’ krijgt nu ook Cluedo-spel

In de traditionele versie van het gezelschapspel moet gezocht worden naar een moordenaar, de moordlocatie en het moordwapen. Maar in de ‘Friends’-versie is het toch even wat braver en lieflijker. De groep vrienden verspreidt een roddel. De spelers moeten uitzoeken wie dat verspreidt heeft, waar het over gaat en waar het gerucht gestart werd. Uiteraard duiken bekende locaties als Monica’s appartement en koffiehuis Central Perk op. De ondertitel van het spel is ook vrij toepasselijk: The one with the secrets.

Warner Bros. lanceert het bordspel, tijdens de Friends Fan Week die deze week loopt. De apotheose komt er op 30 juli, niet toevallig de internationale dag van de vriendschap. De reeks liep van 1994 tot en met 2004. Vorig jaar kwamen de zes acteurs – Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer – nog samen voor een reünie-aflevering.