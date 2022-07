Negen doden, onder wie zes soldaten, bij explosie van zelfgemaakte bommen in noorden van Burkina Faso

Bij twee aparte explosies van zelfgemaakte bommen zijn in het noorden van Burkina Faso zes soldaten en drie civiele hulptroepen op patrouille omgekomen, zo hebben veiligheidsbronnen donderdag aan het Franse persbureau AFP verteld.

De drie civiele vrijwilligers van het leger vonden donderdag de dood in de provincie Oudalan die aan Niger en Mali grenst. Eveneens een zelfgemaakte bom kostte woensdag in de aan Niger grenzende provincie Yagha het leven aan zes soldaten die op patrouille waren.

Sinds 2018 zijn aanslagen met zelfgemaakte bommen aan het toenemen in het Afrikaanse land. Ze doodden bijna vierhonderd mensen, burgers en soldaten. Dikwijls gaan dergelijke aanslagen gepaard met hinderlagen.

Het arme land zit sinds 2015 in een spiraal van geweld, toegeschreven aan gewapende jihadistische islamistische bewegingen die banden hebben met al-Qaida en Islamitische Staat. Over meer dan veertig procent van het grondgebied heeft de overheid, die sinds januari het leger is, geen controle meer.