Vijf Belgische tafeltennissers geselecteerd voor EK in München

Vijf Belgische tafeltennissers, vier bij de mannen en eentje bij de vrouwen, zijn geselecteerd voor het EK tafeltennis in het kader van de Europese Kampioenschappen in het Duitse München (13 tot 21 augustus).

Martin Allegro, Cedric Nuytinck, Adrien Rassenfosse en Florent Lambiet behoren tot de Belgische selectie bij de mannen. Geen van hen maakt echter deel uit van de 32 reekshoofden, waardoor ze eerst een kwalificatieronde moeten afhaspelen om de hoofdtabel te bereiken.

Bij de vrouwen sleepte enkel Margo Degraef een ticket uit de brand en ook zij zal een voorronde moeten overleven. De kwalificaties in het enkelspel vinden plaats op zondag 14 augustus.

In het dubbelspel bij de mannen vormen Lambiet en Allegro een team, terwijl Nuytinck werd gekoppeld aan de Pool Jakub Dyjas en Rassenfosse de Noor Borgar Haug aan zijn zijde heeft.

Degraef dubbelt bij de vrouwen met de Spaanse Sofia-Xuan Zhang. De Antwerpse is eveneens ingeschreven voor het gemengd dubbel, maar is nog in afwachting van een mannelijke partner. De dubbelcompetities vangen aan op zaterdag 13 augustus.

Op de Europese Kampioenschappen komen atletiek, roeien, beachvolley, kano-kajak, baanwielrennen, wegwielrennen, mountainbike, muurklimmen, artistieke gymnastiek, tafeltennis en triatlon aan bod. De tweede editie kent zijn ouverture op donderdag 11 augustus.