LIVE. Volg het Na-Tourcriterium van Herentals mét thuisrijder Wout van Aert hier op de voet

Meer dan 20.000 bezoekers worden vandaag in Herentals verwacht voor het Boretti Na-Tourcriterium in Herentals. Het kan wel eens een uitzinnig feest worden want thuisrijder én groene trui Wout van Aert maakt zijn opwachting. Wij zijn er ook bij met de RTV-livestream van onder meer de voorstelling van de renners om 18u30 en ook sfeerbeelden en nieuwsupdates van dit wielerfeest.