Zorgeloos flaneren in een zomerjurk is niet altijd wat het lijkt, want eronder kunnen billen flink tegen elkaar schuren en een branderig gevoel veroorzaken. Droogshampoo of een fietsbroek to the rescue? Er bestaan heel wat trucjes om je tijdens zwoele zomerdagen te vrijwaren van het probleem, het ene al praktischer dan het andere, maar wat adviseren dermatologen?