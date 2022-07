Hoe plassen vrouwen tijdens de koers? Marijn de Vries legt het voor eens en altijd uit: “Sommigen kunnen het door de broekspijp”

“Hoe plassen vrouwen nu eigenlijk op de fiets?”, vroeg Maarten Vangramberen aan zijn collega-analiste De Vries. “Het is tijd om dat eens te verklaren”, aldus de Nederlandse ex-wielrenster. “Er is heel lang gedacht dat vrouwen dat niet konden, maar eigenlijk doen vrouwen dat net als mannen in de berm, al zijn er verschillende manieren voor.”

“Het is natuurlijk niet zo simpel als voor mannen”, gaat De Vries verder. “Vrouwen moeten normaal wel wat uittrekken om het te kunnen doen. Dat bereiden ze op de fiets al voor door op de fiets al een truitje uit te trekken. Er zijn koersbroeken met ritsen, er zijn broeken met bretellen die je handig naar beneden kan doen en er zijn er zelfs ook met magneten. Maar de meeste broeken zijn gewoon met bretellen. De rensters zijn het al jaren gewoon en dus neemt dat niet veel tijd in beslag.”

Gezicht naar de weg

Volgens De Vries zijn er ook rensters die er hun koersbroek niet voor hoeven uit te trekken. “Nu zijn er ook techniekjes waarmee je door je pijp heen kan plassen. Kirsten Wild bijvoorbeeld, oud-ploeggenote van mij, was daar heel bedreven in. Ze nam dan haar broekspijp aan de voorkant en de achterkant vast, dan hurkte ze en kon ze daar doorheen plassen”, aldus De Vries. “Ging supersnel, dan zit je zo weer op de fiets.”

“Het is daarbij ook wel belangrijk dat ze het met hun gezicht naar de weg doen”, vervolgt De Vries “Want anders zit je met je billen bloot en gaat iedereen daar naar kijken. De plaspauzes worden over het algemeen ook heel goed georganiseerd, ze gaan vaak in grotere groepen plassen.” Dat weten we dan ook weer.