Op zoek naar koppeltje kraanvogels en hun kleintje? “Véél geduld nodig en nog meer geluk”

Wie in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen het koppel kraanvogels en hun jong wil spotten, heeft geduld en een arendsoog nodig. Al heb je op twee momenten net dat tikkeltje méér geluk. “Mogen we wel iedereen vragen om op de paden te blijven en de vogels niet te storen?”

Nadat een koppel kraanvogels vorig jaar in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen twee kuikens grootbracht, is er dit jaar een jong uitgebroed. “Van dezelfde ouders. Kraanvogels zijn honkvast. Jaar na jaar keren ze terug naar hun vertrouwde plek”, weet Nathalie Sterckx van Natuurpunt. Waar de vogels juist verblijven, houdt ze liever geheim. “We willen ze rust gunnen in de hoop dat het koppel volgend jaar terugkomt. Daarom vragen wij ook om zeker op de wandelpaden te blijven.”

Oefenvluchten

De Vallei van de Zwarte Beek is zo’n 100 hectare groot. Het gebied strekt zich uit over Beringen, Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren. Vogelspotters hebben bijgevolg een arendsoog nodig om de kraanvogels op te merken. “Met wat geluk kan je ze voorbij zien vliegen. Het jong is nu drie maanden oud en maakt oefenvluchten. Vooral ’s ochtends en ’s avonds gebeurt dat. Om ze overdag te zien vliegen, heb je nog meer geluk nodig”, vertelt Sterckx. “Eerst doorkruisen ze nagenoeg de volledige vallei om eten te zoeken om op het einde van de dag terug te keren naar hun slaapplaats. Een timing kan je daar niet op plakken. Het blijven dieren natuurlijk.”

Wat uiteraard helpt om de prachtige dieren te zien, zijn een verrekijker én een arendsoog. “De kleuren van de vogels zijn aangepast aan die van de omgeving in de broedperiode. Om ze te zien vliegen, heb je geluk nodig. En om ze te spotten op de grond nog veel meer. Af en toe zie je ze eens het kopje omhoog steken tussen het gras. Maar meermaals zijn ze naar de grond gericht om voedsel te zoeken. Je moet dus echt al een goede speurder zijn.”

De verwachting is dat de kraanvogels nog tot oktober in de Vallei van de Zwarte Beek blijven. Daarna volgt een trip naar het zuiden om te overwinteren of een uitstap richting Duitsland en Nederland. Vorig jaar keerde het kraanvogelgezin in december nog even terug om zich in februari opnieuw te nestelen in de vallei.

Watersnip

Ook zonder kraanvogels loont het de moeite om naar de Vallei van de Zwarte Beek af te zakken. “Het is het grootste en mooiste natuurgebied van Natuurpunt”, claimt Nathalie Sterckx. “De afgelopen jaren is er veel ingezet op natuurherstel. Je vindt er natte heide met vennen, droge heide met stuifduinen. Het is een zeer gevarieerd gebied.”

Wie de kraanvogels niet weet te spotten, kan zich richten op de watersnip. Een uitzonderlijke vogel met een lange snavel waarmee hij in de bodem speurt naar insecten en andere dieren. In Vlaanderen broeden nog maar een dertigtal koppels, waarvan meer dan de helft in de Vallei van de Zwarte Beek.

Check alle uitgestippelde wandeltochten in de Vallei van de Zwarte Beek op www.natuurpunt.be