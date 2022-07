Limburgs Zomercarnaval op 31 juli bij Kasteel Pietersheim

Zondag 31 juli is het Kasteel Pietersheim in Lanaken ‘the place to be’ voor al wie carnaval na aan het hart ligt. Geen praalwagens en optocht maar wel een hele dag muziek en ambiance. Van de bezoekers wordt verwacht dat ze verkleed komen en vooraf tickets reserveren.

Limburgs Zomercarnaval is een festival voor jong en oud dat georganiseerd wordt door het bureau Feel Free Events uit Nederland. Het spektakel barst los zondagmorgen om 11.11 uur en duurt tot in de late uurtjes. “Eén keer per jaar carnavallen is voor de gemiddelde Limburger simpelweg te weinig. Vandaar dit zomerfestival”, luidt het bij de organisatoren.

De beste carnavalskrakers passeren op de mainstage met populaire artiesten als Duo Bessem, Shakin DJ’s, Erwin, Spik en Span, Frans Theunisz, DJ Admin en Beppie Kraft. Op de zomercarnavalstage beleeft de bezoeker hits in combinatie met heerlijke meezingers, latin carnival en guilty pleasures. In de silent disco area kan iedereen dan weer op zijn eigen manier en in eigen stijl genieten met de hoofdtelefoon op en de allerkleinsten kunnen terecht op o.m. het springkasteel in de kids area.

Wie erbij wil zijn, moet zich haasten want het aantal bezoekers is om praktische redenen beperkt en de tickets vliegen de deur uit.

(eva)

Tickets: https://eventix.shop/kwtqaqyd