Leve de vakantieliefde: hoe één ontmoeting je hele wereld op zijn kop kan zetten

Vier Vlamingen vertellen openhartig hoe hun vakantieliefde hun wereld op hun kop zette. Voor eventjes, gewoon tijdens de vakantie, of voor de rest van hun leven. “Een aaneenschakeling van toevalligheden heeft ons leven bepaald.”

Serge en Taunya: “Een aaneenschakeling van toevalligheden heeft ons leven bepaald”

Drieëntwintig jaar geleden schoot Serge Renson (59) ’s nachts wakker en dacht: ik wil naar Amerika. Op een barbecue in Washington ontmoette hij Taunya Martin (49), een tien jaar jongere actrice. “Na een paar weken deed hij impulsief een aanzoek, en ik zei zonder nadenken yes.”

Jan (70) over zijn vakantieliefde: “Om te tongkussen moet je gelukkig geen Frans kennen”

Bijna 55 jaar geleden beleefde Jan Fret een memorabele vakantieliefde met de Waalse Sylviane. Een jaar later zagen ze elkaar terug, voor het laatst. “Telkens als ik dat nummer van de Bee Gees hoor, denk ik nog aan haar.”

Frederik Sioen werd verliefd in de rij op de Gentse Feesten: “Kinderwens heb ik opzij gezet”

Met een terloopse rake opmerking op de Gentse Feesten, vijftien jaar geleden, liet Ae Jin Huys (45) Frederik Sioen (43) achter met de mond vol tanden. “Twee maanden later spotte ik haar tijdens een optreden in het publiek en ik was wéér van slag.”

Sofie werd smoorverliefd op Ricardo: “Bij het weerzien stond ik te trillen op mijn benen”

Na een passionele dansavond in Barcelona en een geheim romantisch weekend enkele maanden nadien, zag Sofie Deboutte (39) Ricardo elf jaar niet. “Maar toen ik hem van die bus zag stappen en op me af zag wandelen, stond ik te trillen op mijn benen.”