Belegen kaas en gestoomde broccoli: twee dingen die blogster en auteur Karolien Olaerts van Karola’s Kitchen heel graag eet en die je altijd in haar koelkast zal terugvinden. Meer verrassend: ook het brood dat ze samen met de kaas eet, ligt in de frigo. “We bewaren ons brood altijd in een hersluitbare zak in de koelkast, zo droogt het minder snel uit”, zegt Karolien.