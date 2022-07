Hongaarse premier Orban verdedigt fel bekritiseerd standpunt over “vermenging van rassen”

Orban hield zaterdag in het Roemeense kuuroord Baile Tusnad een ophefmakende toespraak. “Er is een wereld waarin de Europese volkeren zich vermengen met nieuwkomers van buiten Europa. Dat is een wereld van gemengde rassen”, verklaarde hij voor zijn aanhangers. De Hongaarse premier stelde ook dat landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich met elkaar vermengen niet langer naties vormen, maar wel een “conglomeraat van volkeren”. “Wij zijn geen gemengd ras. En we willen geen gemengd ras vormen”, klonk het nog.

Hij kreeg kritiek op die uitspraken, onder meer van de vereniging van Joodse gemeenschappen in Hongarije. Ook de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, Bogdan Aurescu, noemde de uitspraken van Orban “onaanvaardbaar”.

Op bezoek in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen verdedigde de 59-jarige Orban donderdag zijn standpunt. “Het gebeurt soms dat ik op een manier spreek die verkeerd kan begrepen worden”, aldus Orban. Hij voegde eraan toe dat hij aan de Oostenrijkse bonskanselier Karl Nehammer heeft gevraagd om de informatie in een culturele context te plaatsen. “In Hongarije vormen deze uitdrukkingen een cultureel, beschaafd standpunt”, aldus Orban.