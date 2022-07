Karel Geraerts coacht Union vrijdag voor het eerst voor eigen publiek: “Uitgekeken naar dit moment”

LEES OOK. STVV kampt met probleem-Bauer: Duitser wil naar Midden-Oosten en daagt niet meer op voor training

Na het gelijkspel tegen Sint-Truiden hoopt Union vrijdag in de thuismatch tegen Charleroi voor het eerst de volle buit te pakken. Daarvoor rekent het opnieuw op Simon Adingra, die vorige week met een pareltje nog een punt uit de brand sleepte voor Union. En de Ivoriaan zou ons dit seizoen nog kunnen verrassen. “Hij vertelde me vorige week dat hij bijna altijd mooie goals maakt (lacht). Of we dus nog zulke pareltjes zullen zien? Dat kan zeker. Maar of hij een attractie kan worden, valt af te wachten. Hij is nog erg jong: geef hem de tijd en het krediet om af en toe ook een mindere partij te spelen”, neemt Geraerts de 20-jarige wingback in bescherming.

Het is voor Geraerts meteen ook zijn eerste wedstrijd in het Dudenpark als coach van Union. “Ik heb altijd al uitgekeken naar mijn eerste thuiswedstrijd. Iedereen weet dat ik het stadion en het publiek fantastisch vind, de sfeer is steeds geweldig. Ik ben enorm ongeduldig om er aan te beginnen.”

Sterk Charleroi

De drie punten zal Geraerts echter niet cadeau krijgen: met Charleroi krijgen de Brusselaars een te duchten tegenstander voorgeschoteld. “Tegen Eupen speelde Charleroi erg sterk”, zag ook Geraerts. “Het is een ploeg met veel kwaliteit, en Charleroi speelt ook echt voetbal. Ze hebben vaak erg goede ideeën, met dank aan hun coach Edward Still. We zullen sterk moeten zijn, want ze hebben erg goede spelers. Vorig seizoen klopten we hen twee keer, dus Still zal zijn spelers daarmee motiveren. We zullen allemaal een goede dag moeten hebben”, besluit Geraerts, die zelf nog twee seizoenen bij Charleroi voetbalde.