Amerika stelt een gevangenenruil voor met Rusland: basketbalspeelster Brittney Griner tegen wapenhandelaar Viktor Bout?

Amerika stelt aan Rusland voor om een aantal gevangenen te ruilen. Washington wil de vrijlating van de basketbalspeelster Brittney Griner, ploegmaat de voorbije jaren bij het Russische Ekaterinburg van Emma Meesseman, en de voormalige militair Paul Whelan. In ruil zouden de Amerikanen de veroordeelde Russische wapensmokkelaar Viktor Bout vrijlaten. Het is nog wachten op een hopelijk gunstige reactie voor de Amerikanen vanuit Rusland.

Nieuwszender CNN meldde op basis van bronnen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de VS een ruil heeft voorgesteld. Dat nieuws is kort nadien bevestigd door een medewerker van het Witte Huis. Die zei dat het voorstel om gevangenen te ruilen al enkele weken geleden is overgemaakt aan Moskou.

Nog volgens CNN zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de volgende dagen contact opnemen met zijn Russische tegenhanger Sergej Lavrov. Dat is wel opmerkelijk, want de twee ministers hebben elkaar officieel niet meer gesproken sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari. Concreet wil de VS dat Rusland twee Amerikanen vrijlaat die daar in de cel zitten. Het gaat om Paul Whelan die in 2018 werd opgepakt en een celstraf uitzit wegens ”spionage”. Dat wordt door hem en zijn familie ontkend.

De andere gevangene is de basketspeelster Brittney Griner die in februari is gearresteerd in Rusland op beschuldiging van het bezit van drugs. Griner geeft toe dat ze cannabisolie bij zich had, maar dat ze die in beperkte mate gebruikte om medische redenen. Ze zou de olie per vergissing in haar bagage hebben meegenomen.