Loredana over tumor in speekselklier: “Nog altijd aan het revalideren, maar je moet vooruit”

Genk

Donderdag worden er vier nieuwe BV’s samengezet voor een spelletje Waarheid, Durven of Doen op VTM. Nog voor ze zich aan de uitdagingen wagen, leren zangeres Loredana De Amicis, comedian Henk Rijckaert, tennisster Kirsten Flipkens en Junior Planckaert elkaar wat beter kennen. De jongste zoon van Eddy Planckaert vertelt dat hij al anderhalf jaar niet meer heeft kunnen sporten door een motorongeval. “Het is nog een lange weg te gaan...”

Dat roept meteen herinneringen op bij Loredana. “Het belangrijkste is dat je vooruitgaat en niet blijft stilstaan bij zulke dingen”, raadt de Genkse hem aan. “Ik heb dat twee jaar geleden ook aan de hand gehad. Ik had een tumor in mijn speekselklier. Ik heb even niet kunnen zingen. De revalidatie is nog altijd bezig en ik ga regelmatig naar de osteopaat. Maar je moet denken: ik wil vooruit.”

‘Waarheid, Durven of Doen’, VTM, 21.30 uur. Alle afleveringen zijn te herbekijken via VTM GO