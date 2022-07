Opnieuw urenlang aanschuiven in Dover door Brexit-controles: veerdienst waarschuwt voor druk weekend

Door verschillende Brexit-controles in de Engelse havenstad Dover staan Britse vakantiegangers urenlang in de file. Dat meldt het Britse persbureau PA donderdag. In de eerste week van de Engelse zomervakantie hebben Britten en vrachtwagenchauffeurs twee uur op de snelweg moeten wachten om naar Frankrijk te kunnen. Veerdienstmaatschappijen waarschuwen voor een extreem druk weekend.