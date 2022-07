De Ketelaere traint niet mee bij Club: transfer naar AC Milan dichtbij

Een transfer naar AC Milan hangt nu stilaan écht in de lucht, en dat weet ook Charles De Ketelaere (21). Hij daagde donderdag niet op in het Belfius Basecamp en koos er zelf voor om niet te trainen.

De saga gaat voort. Een onderhandelingsronde in het Zwitserse Lugano bracht Club Brugge en AC Milan wel dichter bij elkaar, een akkoord is er nog steeds niet. En ondertussen wordt ook Charles De Ketelaere nerveus. Hij wacht al weken op witte rook. Tegen Genk was hij mentaal niet in staat om te spelen, maar donderdag ging de aanvaller nog een stapje verder: hij daagde niet op in het Belfius Basecamp en nam dus niet deel aan de groepstraining. Zijn eigen keuze, volgens onze informatie. Dat hij er ook zondag in Eupen niet bij zal zijn: daar moeten we geen tekeningetje bij maken.

Deal dichtbij

Club en de Milanezen onderhandelen ondertussen verder en een transfer hangt in de lucht: de beoogde 35 miljoen euro is ondertussen bijna bereikt, maar blauw-zwart wil minder bonussen en meer cash. Het heeft er alle schijn van dat een deal nu echt dichtbij is. In Italië, waar sportief directeur Paolo Maldini zich al een eindje hoogstpersoonlijk bekommert om de transfer, is men ervan overtuigd dat de deal niet meer kan afspringen.