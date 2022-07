Riemstenaar gaat naar politie voor rijverbod, maar blijkt al 4 jaar geen rijbewijs te hebben

De 32-jarige Nederlander, die in Riemst woont, was uitgenodigd op het commissariaat in Bilzen omdat hij een rijverbod heeft gekregen. Hij heeft een aantal zware verkeersinbreuken gepleegd in het Antwerpse en mag 2 jaar en 7 maanden geen wagen meer besturen. Hij kreeg ook een zware boete.

Donderdagmiddag reed hij naar het politiekantoor om het document voor zijn rijverbod te ondertekenen. Maar daar ontdekte de politie dat het Nederlands rijbewijs dat hij voorlegde, al sinds april 2018 vervallen was. De man reed dus al ruim 4 jaar zonder geldig rijbewijs. Bovendien was hij gewoon zelf naar het commissariaat gereden.

Er werd een proces-verbaal opgesteld en het parket Limburg besliste om het voertuig van de man te immobiliseren voor de duur van het rijverbod. siol