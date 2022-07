Beelden tonen hoe politie ontsnapte wallaby na zes uur eindelijk kan vangen: liet eigenaar het dier opzettelijk los?

Politie HerKo heeft er door een ontsnapte wallaby een lange nacht opzitten. Na een oproep omstreeks 22.15 uur duurde het immers tot vier uur ’s ochtends voor het dier gelokaliseerd werd. Uiteindelijk kon het dier gevangen worden in een tuin van een woning in de Meerbeekstraat in Kortenberg. De eigenaar gaf aan niet meer voor het dier te kunnen zorgen. Maar het werk van de politie zat er nog niet op: in de loop van de voormiddag bleek er nog een wallaby in de buurt rond te springen, vermoedelijk van dezelfde eigenaar.

De wallaby had er een grote nachtelijke wandeling van gemaakt, want het dier werd zowel in Herent als in Kortenberg gespot. Voor de politie was het bijgevolg geen makkelijke klus om de wallaby snel te pakken te krijgen. “De snelheid waarmee het dier zich verplaatste, maakt dat het voor ons een hele klus is geweest om het dier te kunnen lokaliseren”, klinkt het bij politie HerKo.

“Het is pas omstreeks 4 uur ’s nachts, en vele oproepen later, dat het dier kon worden opgemerkt door de politieploeg. Dit mede dankzij een bestuurster die het dier had gezien en het met de wagen op afstand is blijven volgen tot de patrouille ter plekke was.” Met bijstand van Animal Rescue Service kon de wallaby uiteindelijk toch gevangen worden.

‘Bekomen van avontuur’

De eigenaar van het dier werd geïdentificeerd door de politie. De persoon in kwestie liet begrijpen niet meer in te kunnen staan voor de zorg van de wallaby. Het dier zal daarom door Animal Rescue Service worden overgebracht naar het natuurhulpcentrum. “Het was een niet-alledaagse tussenkomst, en daarom is dat niet zonder gevaar” stelt persofficier Nick Gyselinck. “Een paniekerig dier op de vlucht kan vreemd uit de hoek komen. Ook aanrijdingen zijn daarnaast niet ondenkbaar, zeker wanneer de feiten zich ’s nachts afspelen.”

“We danken de vele inwoners die de noodcentrale hebben verwittigd en zo erger hebben vermeden. Dankzij de professionele tussenkomst van Animal Rescue Service is het dier veilig en wel en kan het bekomen van zijn nachtelijk avontuur”, besluit Gyselinck. Politie HerKo onderzoekt nu onder meer of het dier al dan niet opzettelijk werd losgelaten door de eigenaar.

In de loop van de voormiddag kreeg de politie de melding binnen dat er nog een tweede wallaby rondliep, vermoedelijk van dezelfde eigenaar.