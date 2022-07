Quick-Step Alpha Vinyl geeft Italiaan Simone Raccani kans om zich te bewijzen

De 21-jarige Raccani rijdt sinds 2021 voor het Italiaanse Zalf Euromobil Fior. Dankzij zijn sterke prestaties in de koersen bij de U23, krijgt hij nu dus de kans om zijn eerste stappen bij de profs te zetten. Hij viert zijn debuut in de Ronde van Burgos (2 tot 6 augustus).

“Ik ben blij hier te zijn als stagiair, bij een van de beste ploegen ter wereld. Mijn droom is om een klassementsrenner te worden. Dit is een uitgelezen kans voor mij om me te meten met de profs en om veel belangrijke zaken op te pikken. Dat zal me helpen te groeien als renner”, gaf Raccani te kennen in een persbericht.

(belga)