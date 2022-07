LIVE. Kopecky en co. zijn vertrokken voor langste etappe ooit bij de vrouwen

Vandaag gaat het in de Tour de France Femmes van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des Vosges, een vlakke rit met drie korte hellingen. Een kans voor vluchters, maar wellicht wordt het een massasprint. Opvallend: de rit is 175 kilometer lang. Een vrouwenkoers mag in principe maximaal 165 kilometer zijn, maar organisator ASO vroeg en kreeg een uitzondering van de UCI.