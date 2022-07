Wout Bru en Natassia verwachten tweede kindje: “Zolang gewacht”

“Ik heb zolang gewacht en wilde het van de daken schreeuwen, maar nu kan ik eindelijk met de wereld delen dat Aiméetje een klein broertje of zusje krijgt”, schrijft ze. Van Kerkvoorde is naar eigen zeggen 20 weken zwanger, het kindje wordt dus in december verwacht.

Het koppel had al een dochter, Aimée werd in 2020 geboren. Bru heeft ook twee kinderen uit een eerdere relatie.