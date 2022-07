Sebastian Vettel kondigt zijn afscheid aan: “Meer tijd met familie doorbrengen”

LEES OOK. Sebastian Vettel: “De F1 is klaar voor een homo”

Sebastian Vettel racet momenteel voor Aston Martin en zal het seizoen ook uitdienen, maar daarna zet hij een punt achter zijn carrière. De Duitser won van 2010 tot en met 2013 vier wereldtitels op rij met Red Bull. Hij staat derde in de zegelijst met 53 overwinningen, enkel voorafgegaan door Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91).

Vettel: “De beslissing om te stoppen was een moeilijke en ik heb er lang over nagedacht. In het najaar ga ik nadenken waarop ik in de toekomst wil focussen, maar als vader wil ik in elk geval meer tijd met mijn familie doorbrengen. Vandaag is het geen tijd om afscheid te nemen. Vandaag wil ik vooral ‘dank u’ zeggen aan iedereen, zeker ook aan de fans, want zonder hun passie zou de F1 niet bestaan.”

Sebastian Vettel boekte zijn eerste zege met het kleine Toro Rosso. — © BELGAIMAGE

Vier keer kampioen

Vettels laatste race, de GP van Abu Dhabi, zal zijn 300ste zijn. De Duitser uit Heppenheim kwam in de F1 als testrijder van BMW-Sauber in Turkije 2006. Negen seconden kreeg hij al een boete voor te snel rijden in de pitlane, maar hij sloot de tweede vrije training af met de snelste ronde. In Indianapolis 2007 maakte hij zijn racedebuut als invaller voor Robert Kubica, die zwaar gecrasht was in Canada. Hij startte als zevende en finishte als achtste. Daarmee was hij toen de jongste puntenscoorder in de F1.

Later dat jaar stapte hij over naar Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Met die kleine renstal won hij in 2008 in de regen in Monza. Logisch dat hij in 2009 promoveerde naar het A-team. Vettel gold toen - zoals Max Verstappen nu - als het ideale uithangbord van de drankjesfabrikant: Duitssprekend, jong, verfrissend en bliksemsnel. Met een Red Bull-Renault won hij vier wereldtitels op rij, maar toen de blown diffuser verboden werd, had hij het moeilijk om zich aan te passen. Daniel Ricciardo ging daar beter mee om en overvleugelde zijn kopman.

Bij zijn derde van vier titels met Red Bull. — © AFP

Zes jaar Ferrari

Vettel en Red Bull trokken hun conclusies. De Duitser verkaste naar Ferrari, het team waarvoor zijn grote voorbeeld Michael Schumacher zoveel successen had geboekt. Vettel reed er zes jaar en werd twee keer vice-kampioen, maar de hoofdvogel schoot hij nooit af. In 2019 en 2020 schaarde het team zich vooral achter nieuwkomer Charles Leclerc. Sinds vorig seizoen racet Vettel voor Aston Martin, maar in maart miste hij de eerste twee races van 2022 wegens een coronabesmetting. Vettel toont nog flitsen van klasse, maar haalt vooral het nieuws met zijn activisme. Hij zet zich vooral in voor de klimaatzaak, maar wordt daarbij beschuldigd van hypocrisie. De hoofdsponsor op zijn auto en zijn pak is immer de Saoedische oliemaatschappij Aramco, het meest vervuilende bedrijf ter wereld op het vlak van broeikasgassen.

Alonso in de plaats?

Aston Martin bereikte de voorbije jaren niet de hoge toppen waarvan het droomt, maar het vrijgekomen stoeltje wordt het meest begeerde op de transfermarkt. Er gingen al geruchten dat Fernando Alonso de overstap zou maken, maar gezien de sterke races die Alpine recent neerzette, zou dat geen verbetering zijn voor de Spanjaard. De andere Aston Martin blijft in handen van Lance Stroll, de zoon van teambaas Lawrence Stroll.