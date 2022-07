Drie inbrekers betrapt en opgepakt in Paal dankzij alerte buren

Dinsdagvoormiddag zijn in Paal (Beringen) drie inbrekers op heterdaad betrapt en opgepakt. Het waren de alerte buren die de inbraak konden voorkomen. Het trio wordt gelinkt aan verschillende andere diefstallen in Heusden-Zolder en Maasmechelen en is aangehouden.

Rond 11.15 uur merkten buurtbewoners in de Geenhoutstraat in Paal-Beringen dinsdag plots verdachte gedragingen op rond een woning. Omdat ze wisten dat de bewoners op verlof waren, verwittigden ze meteen de politie Beringen/Ham/Tessenderlo. Verschillende ploegen snelden ter plaatse en konden drie inbrekers op heterdaad betrappen.

“Het gaat om twee mannen van 34 en 25 jaar uit Heusden-Zolder en een 36-jarige man zonder vaste verblijfplaats”, zegt korpschef Geert Wouters. “Het trio werd opgepakt. Er is een onderzoek opgestart, waarbij de drie betrokkenen gelinkt konden worden aan eerdere feiten in Heusden-Zolder en Maasmechelen. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en alle drie aangehouden. Dankzij de alerte reactie van de buurtbewoners kon de inbraak vermeden worden. We roepen iedereen op om verdachte zaken in hun buurt te melden.”

“We roepen iedereen op om verdachte zaken in hun buurt te melden”, zegt korpschef Geert Wouters. — © ZB

zb/siol