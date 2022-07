Ere-schepen Josanne Hendriks-Kuijpers overleden: “Ze stelde de mens centraal”

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Smeermaas ere-gemeenteraadslid en -schepen Josanne Hendriks-Kuijpers overleden. Ze was van 1977 tot 2012 onafgebroken actief voor de cd&v in de lokale politiek.

Van de 36 jaar dat ze in de Lanakense gemeenteraad zetelde, was ze 11 jaar schepen van onder meer Burgerlijke stand, Gezin en Toerisme. In die functie bouwde ze de lokale toeristische dienst uit en was ze een pleitbezorger voor het provinciaal fietsroutenetwerk. Ook de oprichting van de gezinsraad was één van haar initiatieven. Ze was erg ruimdenkend en als schepen kwam ze op voor de belangen van heel de gemeente. De deelgemeente Smeermaas lag haar nauw aan het hart en ze was er lid van meerdere verenigingen.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) omschrijft Josanne als een plichtsbewuste collega die openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel droeg. “Haar overlijden komt voor mij als een verrassing. Ze was een echte dame die vol overtuiging aan politiek deed en de mens centraal stelde. Haar verdiensten voor Lanaken in het algemeen en Smeermaas in het bijzonder zijn erg groot.” Voor cd&v-boegbeeld Vera Jans was Josanne een voorbeeld. “Ik heb enorm veel van haar geleerd en haar manier van politiek bedrijven was en is nog steeds een bron van inspiratie voor mij. Het was een vrouw met het hart op de juiste plaats.”

Dinsdag 2 augustus om 10.30 uur wordt in de Sint-Jozefkerk in Smeermaas afscheid genomen van de ere-schepen.

