Half jaar na zware crash is Egan Bernal stilaan klaar voor comeback: “Het volgende grote doel: competitie”

Eind januari kwam Egan Bernal zwaar ten val nadat hij in zijn thuisland op het einde van een lange afdaling tegen een stilstaande bus botste. Hij brak daarbij verschillende botten waaronder elf ribben, twee wervels, een dijbeen en een knieschijf. Een vroegtijdig einde van de carrière dreigde voor de 25-jarige Colombiaan die vorig jaar nog de Giro won.

Maar kijk, een half jaar later heeft de kopman van Ineos Grenadiers er een loodzware hoogtestage in Andorra opzitten en voelt hij zich naar eigen zeggen klaar voor een comeback in het peloton. “Iemand vertelde me ooit: Rome is niet in één dag gebouwd. Na veel geduld te hebben kan ik niet wachten om weer mee te doen . Na 3 weken geconcentreerd en hard trainen op hoogte, ben ik weer thuis. Hier zet ik mijn voorbereiding verder. Mijn volgende grote doel: opnieuw competitie”, laat Bernal vanuit Monaco weten op zijn sociale media.

Die eerste wedstrijd van Bernal sinds de Vuelta van vorig jaar zou wel eens de Ronde van Burgos (2-6 augustus) kunnen zijn. In Spanje wordt ook druk gespeculeerd of de Colombiaan ook de Vuelta zou rijden. Enkele weken geleden liet Bernal zelf weten dat hij dit jaar allicht geen grote ronde meer zal rijden, maar wel enkele Italiaanse eendagswedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen